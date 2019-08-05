Дело экс-прокурора из Башкирии, который попался на взятке, передано в суд

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-05T16:44:20+03:00

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Следком Башкирии завершил расследование в отношении бывшего Учалинского межрайонного прокурора Наиля Халилова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Дело передано в суд.

По версии следствия, 40-летний подсудимый с 2016 по 2018 год получал от предпринимателя деньги за покровительство и попустительство по службе в его пользу. Иначе говоря, чиновник «крышевал» бизнесмена. Последний владел тремя предприятиями: по разработке месторождений, добыче полезных ископаемых и обработке природного камня.

Деньги бывший прокурор получал за то, что не замечал нарушений законодательства на предприятиях и давил на руководство органов контроля. За два года чиновник получил взяток на общую сумму более 660 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено Управление ФСБ по Башкирии. В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал, сославшись на то, что брал деньги в долг. Обвинительное заключение направлено в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/724158" frameborder="0"></iframe> Экс-прокурор попался на взятке в Башкирии//Следком.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU