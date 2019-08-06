2019-08-06T10:36:06+03:00
Происшествия

«Покупаешь яйца-опарыш в подарок»: в супермаркете Башкирии в продуктах поселились личинки

По словам посетителей, продавец спокойно отреагировал на находку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Жители города Сибай обнаружили в одном из городских супермаркетов опарышей. Множество достаточно крупных личинок поселились в упаковке яиц. Горожанка опубликовала фотографию своей находки в социальной сети. Она добавила, что продавец на её вопрос, почему на стеллажах лежат такие яйца, отреагировал совершенно спокойно. Иначе как словом «жесть» автор поста не смогла охарактеризовать происходящее.

Большинство подписчиков сообщества, где была размещена публикация, восприняли ситуацию с долей юмора.

– Да вы всё неправильно поняли! Это акция: покупаешь яйца-опарыш в подарок, – звучит самый популярный комментарий к посту.

Однако есть и серьезные замечания. Так, подписчик написал, что сразу надо было звонить в санэпидемстанцию. Вполне возможно, что в скором времени магазином заинтересуются соответствующие надзорные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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