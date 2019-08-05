2019-08-05T15:28:56+03:00
Общество

В Башкирии молодая пара сыграла свадьбу в стиле ВДВ

Для супружеской пары День Воздушно-десантных войск превратился в семейный праздник
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: госкомитет по делам юстициифото: госкомитет по делам юстиции
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В Нуримановском районе Башкирии молодая пара сыграла свадьбу в стиле ВДВ. Супруги решили связать себя узами брака 2 августа – в День Воздушно-десантных войск. По этому случаю жених надел парадную форму ВДВ, а невеста – камуфляжное свадебное платье с голубой фатой.

О необычных нарядах Руслана и Регины из села Красная Горка рассказали в пресс-службе госкомитета республики по делам юстиции.

– Жених проходил военную службу по призыву в Воздушно-десантных войсках России и решил сыграть стилизованную свадьбу, – отметили в ведомстве. – Для Руслана и Регины теперь 2 августа не просто день ВДВ, а семейный праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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