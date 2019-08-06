«Привезли домой»: в Уфе прекратили поиски 24-летнего парня

СЕГОДНЯ 05:55 2019-08-06T05:55:52+03:00

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В столице Башкирии сегодня, 5 августа, прекратили поиски 24-летнего Альберта Хаертдинова. Молодой человек не давал о себе знать с 29 июля. Приятные новости сообщил родственник парня.

- Альберт нашелся, не знаю, где он был все это время. Сейчас его привезли к матери, - сказал "Комсомолке" мужчина.

Напомним, парень пропал еще 29 июля. Вышел из дома в Уфе, а обратно не вернулся. Обеспокоенные родственники забили тревогу – обратились в полицию и к пользователям соцсетей. Благо все завершилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU