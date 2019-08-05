2019-08-05T16:08:11+03:00
Происшествия

В Уфе осудили двух женщин, которые жестоко расправились с любовником

Преступницы использовали бельевую веревку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Одна из обвиняемых пыталась свалить все на свою подругуОдна из обвиняемых пыталась свалить все на свою подругу
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В уфимском суде признали виновными двух женщин 45 и 46 лет по статье «убийство, совершенное группой лиц».

Следствие и суд установили, что две женщины проживали с 48-летним мужчиной у него дома. Днем 4 августа 2018 года между потерпевшим и 45-летней обвиняемой произошла ссора. Хозяин квартиры грозился выгнать из дома последнюю за отказ заняться с ним сексом. После своей угрозы он лег спать. Обиженная женщина призналась своей подруге – которая проживала там же, – что собирается убить любовника, но та не придала никакого значения её словам и тоже уснула.

Спустя некоторое время обвиняемая решила воплотить свой план в жизнь: она взяла ремень и начала душить своего сожителя. От шума проснулась её подруга и решила помочь совершить убийство – она срезала бельевую веревку, и вдвоем они задушили ею мужчину. Испуганные женщины вызвали «скорую» и полицию. Правоохранителям они изначально ни в чем не признались, рассказав, что уже нашли потерпевшего мертвым. Следователям удалось собрать все необходимые доказательства и привлечь подозреваемых к ответственности.

– Первоначально они сознались в содеянном, однако в ходе следствия 45-летняя обвиняемая стала отрицать свою причастность к совершенному преступлению, обвинив свою подельницу, – сообщили в следкоме Башкирии.

Суд приговорил женщин к тюремному заключению сроком на 14 и 15 лет с последующим ограничением свободы на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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