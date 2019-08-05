В Башкирии прекращены поиски 54-летнего Андрея Гнусарева

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-05T14:57:54+03:00

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Родственники пропавшего без вести в Сибае Андрея Гнусаерва сообщили о прекращении поисков. Напомним, 54-летний мужчина, инвалид второй группы, вышел из дома, но обратно так и не вернулся.

Близкие Андрея начали действовать незамедлительно: они бросили клич о помощи в социальной сети, собрали добровольцев, а также обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». К счастью, история закончилась хорошо. Родственники уже найденного мужчины поблагодарили в соцсети всех, кто принимал участие в поисках.

– Спасибо всем, кто распечатал и разместил ориентировки, полиции за поиски, – написали они. – Спасибо команде поискового отряда "Лиза Алерт"! Всем, кто самостоятельно искал по дворам и паркам.

Как оказалось, заплутавшего мужчину приютило городское кафе. Беднягу накормили, дали воды и денег.

ИСТОЧНИК KP.RU