2019-08-05T14:57:54+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 54-летнего Андрея Гнусарева

Мужчину искал едва ли не весь город
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина вернулся домойМужчина вернулся домой
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Родственники пропавшего без вести в Сибае Андрея Гнусаерва сообщили о прекращении поисков. Напомним, 54-летний мужчина, инвалид второй группы, вышел из дома, но обратно так и не вернулся.

Близкие Андрея начали действовать незамедлительно: они бросили клич о помощи в социальной сети, собрали добровольцев, а также обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». К счастью, история закончилась хорошо. Родственники уже найденного мужчины поблагодарили в соцсети всех, кто принимал участие в поисках.

– Спасибо всем, кто распечатал и разместил ориентировки, полиции за поиски, – написали они. – Спасибо команде поискового отряда "Лиза Алерт"! Всем, кто самостоятельно искал по дворам и паркам.

Как оказалось, заплутавшего мужчину приютило городское кафе. Беднягу накормили, дали воды и денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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