Уфимец облил бензином киоск в торговом центре
Мужчину задержали полицейские
Молодой мужчина угрожал поджечь киоск в торговом центре
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35-летний уфимец облил бензином киоск в крупном столичном торговом центре.
Как сообщает источник «КП-Уфа», инцидент произошел вечером в минувшую субботу,3 августа. В торговый центр ворвался неадекватный мужчина, который облил розжигом для костра киоск в одном из молл в историческом центре башкирской столицы. После этого незнакомец выхватил спички и начал угрожать продавцу поджечь лавку. К счастью, все обошлось без жертв. Хулигана удалось успокоить стражам порядка.
Нарушителем спокойствия оказался 35-летний безработный уфимец. Сейчас с ним работают полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU