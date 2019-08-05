2019-08-05T13:04:38+03:00
Происшествия

Погибшим водителем въехавшей под фуру легковушки оказался сотрудник уфимской полиции

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Молодой водитель погиб до приезда медиковМолодой водитель погиб до приезда медиков
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В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что в страшном ДТП, которое произошло сегодня ночью в Уфе, погиб сотрудник полиции.

– Водителем ВАЗа является сотрудник Отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Уфе. Полицейский находился не на службе, в гражданской форме одежды и управлял личным авто, – пояснили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, авария случилась в час ночи на улице Интернациональной. 23-летний автомобилист за рулем ВАЗ-2112 въехал под припаркованную фуру «Даф». Большая часть машины оказалась под грузовиком. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть парня. По факту дорожного происшествия начато разбирательство.

Большая часть легковушки оказалась под грузовиком

Большая часть легковушки оказалась под грузовиком

ИСТОЧНИК KP.RU

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