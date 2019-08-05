2019-08-05T13:21:14+03:00
Общество

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Ожидаются порывы до 21-26 м/с
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Местами пройдут дождиМестами пройдут дождиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пресс-службе МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение. Причина – порывистые усиления ветра до 21-26 м/с.

На территории республики с 20:00 5 августа до 20:00 6 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут дожди, местами небольшие, по северо-западу зарядят ливни. Такая же ситуацию с осадками ожидается и днем.

В отдельных районах возможны грозы. Прогнозируется южный ветер с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Местами усилится до 17-22 м/с. По уточненным данным метеорологов, особенно ненастная погода ожидается вечером пятого августа и ночью шестого: усиления ветра достигнут 21-26 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, а днем столбик термометра покажет выше +21 градуса. Несмотря на ухудшение погодных условий, на автодорогах сохранится хорошая видимость.

Экстренное ведомство предупреждает, что при усилении ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, а также могут быть опрокинуты рекламные щиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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