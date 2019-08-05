2019-08-05T11:56:44+03:00
Общество

В Уфе перестал ходить ночной автобус до аэропорта

Рейс отменил ГУП «Башавтотранс»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Теперь уфимцам придется пользоваться услугами таксиТеперь уфимцам придется пользоваться услугами такси
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В Уфе с 5 августа отменен ночной автобус, следовавший по маршруту №101К «Южный автовокзал-Аэропорт». Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Такое решение принял ГУП «Башавтотранс». Жителям и гостям столицы теперь придется пользоваться услугами такси и частных перевозчиков.

На сайте аэропорта также отметили, что ежедневно автобусы госперевозчика выполняют порядка 98 рейсов по маршрутам 101, 110 и 110с.

Напомним, на время празднования Курбан-байрам в Уфе будут введены дополнительные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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