«Сам пью воду из-под крана»: Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с загрязнением реки Изяк

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-05T11:17:37+03:00

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Врио главы Башкирии высказался по поводу текущей ситуации с загрязненной рекой Изяк. Напомним, неделю назад здесь вымерла рыба из-за попадания химических компонентов, снизивших содержание кислорода. Накануне стало известно, что экосистема водоема восстанавливается.

Радий Хабиров на своей странице в соцсети сообщил, что все необходимые меры приняты, и в водопровод ничего не попало.

– Сам пью воду из-под крана, пропущенную через самый обычный фильтр. Установили источник и субъект загрязнения. Вред он возместит. Пишу это больше для того, чтобы остановить поток недостоверной информации, – отметил руководитель региона.

Всех, кто распространяет слухи об экологической катастрофе, Хабиров упрекнул в коротком уме и желании «хайпануть». Также он заявил, что будет пресекать провокационные сообщения и давать реальную картину происходящего.

ИСТОЧНИК KP.RU