«Сам пью воду из-под крана»: Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с загрязнением реки Изяк
Врио главы Башкирии высказался по поводу текущей ситуации с загрязненной рекой Изяк. Напомним, неделю назад здесь вымерла рыба из-за попадания химических компонентов, снизивших содержание кислорода. Накануне стало известно, что экосистема водоема восстанавливается.
Радий Хабиров на своей странице в соцсети сообщил, что все необходимые меры приняты, и в водопровод ничего не попало.
– Сам пью воду из-под крана, пропущенную через самый обычный фильтр. Установили источник и субъект загрязнения. Вред он возместит. Пишу это больше для того, чтобы остановить поток недостоверной информации, – отметил руководитель региона.
Всех, кто распространяет слухи об экологической катастрофе, Хабиров упрекнул в коротком уме и желании «хайпануть». Также он заявил, что будет пресекать провокационные сообщения и давать реальную картину происходящего.
ИСТОЧНИК KP.RU