В Башкирии рядом с беседкой нашли окровавленные мешки
Неизвестные выбросили отходы в неположенном месте
Мешки выбросили рядом с площадкой для отдыха
Изменить размер текста:
В селе Прибельский неизвестные выкинули окровавленные мешки рядом с беседкой.
Жутковатые фотографии выложили местные жители, которые приехали отдыхать в лес. Увидев, что среди деревьев много мусора, сельчане решил собрать его. Рядом с беседкой они обнаружили окровавленные мешки, в которых находились кости. По всей видимости, кто-то забил крупную скотину и не удосужился утилизировать отходы в скотомогильнике.
Напомним, что утилизировать отходы животных нужно в специальных местах. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU