2019-08-05T11:16:10+03:00
Общество

В Башкирии рядом с беседкой нашли окровавленные мешки

Неизвестные выбросили отходы в неположенном месте
Рустем АХУНОВ
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Мешки выбросили рядом с площадкой для отдыхаМешки выбросили рядом с площадкой для отдыха
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В селе Прибельский неизвестные выкинули окровавленные мешки рядом с беседкой.

Жутковатые фотографии выложили местные жители, которые приехали отдыхать в лес. Увидев, что среди деревьев много мусора, сельчане решил собрать его. Рядом с беседкой они обнаружили окровавленные мешки, в которых находились кости. По всей видимости, кто-то забил крупную скотину и не удосужился утилизировать отходы в скотомогильнике.

Напомним, что утилизировать отходы животных нужно в специальных местах. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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