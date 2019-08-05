В Башкирии рядом с беседкой нашли окровавленные мешки

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-05T11:16:10+03:00

Мешки выбросили рядом с площадкой для отдыха

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В селе Прибельский неизвестные выкинули окровавленные мешки рядом с беседкой.

Жутковатые фотографии выложили местные жители, которые приехали отдыхать в лес. Увидев, что среди деревьев много мусора, сельчане решил собрать его. Рядом с беседкой они обнаружили окровавленные мешки, в которых находились кости. По всей видимости, кто-то забил крупную скотину и не удосужился утилизировать отходы в скотомогильнике.

Напомним, что утилизировать отходы животных нужно в специальных местах. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU