«Приятная девушка, а внутри грязь»: в уфимском роддоме пациентку довели до нервного срыва

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-05T12:12:05+03:00

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Жительницу Уфы довели до слез и нервного срыва в кабинете кольпоскопии столичного роддома. 28-летняя девушка четыре года состоит в благополучном браке и воспитывает с мужем дочь. Она пришла в кабинет кольпоскопии для осмотра шейки матки с развивающейся эрозией. По традиции девушка прождала специалиста минут 40. Он осмотрел её, сказал одевать и начал просматривать медкарту. В какой-то момент врач начала позволять себя нелицеприятные высказывания в сторону пациентки.

– С виду такая красивая и приятная девушка, а внутри грязь, – внезапно заявила кольпоскопист, глядя в глаза девушке.

Пациентка полагает, что специалиста возмутили переменчивые анализы, в результате чего она на повышенных тонах высказалась по поводу половой гигиены как самой уфимки, так и её мужа.

– Милая моя, – продолжила специалист, показывая на изображение половых органов. – Когда вот здесь не чисто – здесь тоже не может быть чисто. Это же лицо женщины.

Девушка признается, что после откровенного хамства она не выдержала и убежала из кабинета. «Меня обозвали грязной и чуть не проституткой», – цитирует возмущенную уфимку UfacityNews.ru. Теперь она не уверена, захочет ли теперь вообще когда-нибудь заходить в злополучный кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU