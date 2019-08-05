2019-08-05T10:12:42+03:00
Общество

Лучший пожарный России живет и работает в Уфе

МЧС провело федеральный конкурс, по итогам которого победил Ильдар Мустафин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС Россиифото: МЧС России
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Житель Уфы Ильдар Мустафин стал лучшим пожарным в России. Главное управление МЧС провело федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства, который прошел в Астраханской области.

Участники из 15 регионов сдавали нормативы по физической подготовке, экзамены на знание гражданской обороны, тактической, медицинской и психологической подготовке, а также охране труда и аварийно-спасательным работам. Конкурсанты состязались в умениях по пожарно-строевой подготовке.

По результатам соревнований в главной номинации – «Лучший пожарный» – победителем стал Пожарной части № 6 Демского района Уфы Ильдар Мустафин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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