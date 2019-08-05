2019-08-05T09:28:58+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Уфе: водитель заехал под грузовик

На месте происшествия работали сотрудники МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: Управление по гражданской защите в Уфефото: Управление по гражданской защите в Уфе
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 августа, ночью в Уфе произошло ДТП с летальным исходом. На улице Интернациональной водитель за рулем ВАЗ-2112 заехал под припаркованный грузовик. Легковушка более чем наполовину оказалась под фурой. На место выехали сотрудники экстренных служб города.

Как сообщили в Управлении по гражданской защите, по приезде спасателям оставалось только констатировать смерть водителя. Совместно с пожарными они извлекли искореженный автомобиль из-под грузовика и вытащили тело погибшего. В обстоятельствах происшествия разбираются дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24