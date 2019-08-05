Смертельное ДТП в Уфе: водитель заехал под грузовик

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-05T09:28:58+03:00

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Сегодня, 5 августа, ночью в Уфе произошло ДТП с летальным исходом. На улице Интернациональной водитель за рулем ВАЗ-2112 заехал под припаркованный грузовик. Легковушка более чем наполовину оказалась под фурой. На место выехали сотрудники экстренных служб города.

Как сообщили в Управлении по гражданской защите, по приезде спасателям оставалось только констатировать смерть водителя. Совместно с пожарными они извлекли искореженный автомобиль из-под грузовика и вытащили тело погибшего. В обстоятельствах происшествия разбираются дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU