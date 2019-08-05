В Башкирии сменился очередной руководитель района

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-05T08:51:37+03:00

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Еженедельная смена одного из районных глав в Башкирии становится традицией. Сегодня на оперативном совещании в правительстве республики сообщили, что исполняющим обязанности руководителя Стерлибашевского района стал Рустам Рахмангулов. На этом посту он сменил Фанура Туктарова.

По словам Радия Хабирова, Туктаров попросил о своей отставке по собственному желанию. На такой же добровольной основе свои должности оставили Александр Груздев из Бирского района и Фарит Фазлыев из Благовещенского. Об этом было заявлено неделю назад на все той же оперативке.

ИСТОЧНИК KP.RU