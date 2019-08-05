2019-08-05T08:51:37+03:00
Общество

В Башкирии сменился очередной руководитель района

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Рустам Рахмангулов стало и.о. Стерлибашевского районаРустам Рахмангулов стало и.о. Стерлибашевского района
Изменить размер текста:

Еженедельная смена одного из районных глав в Башкирии становится традицией. Сегодня на оперативном совещании в правительстве республики сообщили, что исполняющим обязанности руководителя Стерлибашевского района стал Рустам Рахмангулов. На этом посту он сменил Фанура Туктарова.

По словам Радия Хабирова, Туктаров попросил о своей отставке по собственному желанию. На такой же добровольной основе свои должности оставили Александр Груздев из Бирского района и Фарит Фазлыев из Благовещенского. Об этом было заявлено неделю назад на все той же оперативке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24