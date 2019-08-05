Поиски пропавшего в Башкирии 22-летнего Радамира Яркинбаева закончились трагедией

СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-05T08:15:49+03:00

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Пропавший Радамир Яркинбаев спустя пять месяцев поисков найден мертвым. 22-летний уроженец Баймакского района не давал о себе знать со второго марта 2019 года. Его разыскивали сотрудники полиции и волонтеры. О печальной новости сообщили в одной из поисковых групп. Останки молодого человека были обнаружены утром 3 августа в трех километрах от Баймака. В обстоятельствах смерти Радамира разберутся сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о смерти еще одного человека, числившегося пропавшим без вести. Тело Евгения Астафьева обнаружили в яме правоохранители. По подозрению в убийстве задержали его знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU