2019-08-05T08:15:49+03:00
Общество

Поиски пропавшего в Башкирии 22-летнего Радамира Яркинбаева закончились трагедией

Парень не выходил на связь со второго марта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Пропавший Радамир Яркинбаев спустя пять месяцев поисков найден мертвым. 22-летний уроженец Баймакского района не давал о себе знать со второго марта 2019 года. Его разыскивали сотрудники полиции и волонтеры. О печальной новости сообщили в одной из поисковых групп. Останки молодого человека были обнаружены утром 3 августа в трех километрах от Баймака. В обстоятельствах смерти Радамира разберутся сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о смерти еще одного человека, числившегося пропавшим без вести. Тело Евгения Астафьева обнаружили в яме правоохранители. По подозрению в убийстве задержали его знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24