2019-08-05T07:58:05+03:00
Происшествия

В Башкирии разбились два мотоциклиста – одно ДТП с летальным исходом

Байкера отбросило на бетонный столб
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На дорогах Башкирии за минувшие произошло сразу два ДТП с участием двухколёсного транспорта. Так, ночью 4 августа в Илишевском районе на автодороге Бакалы-Верхнеяркеево близ деревни Новокутово разбился 28-летний местный житель. На опасном повороте мужчина за рулем Kawasaki не справился с управлением. Мотоцикл повалился, а водителя отбросило на бетонный столб. В результате он скончался на месте происшествия.

Второй случай произошел днем в столице республики на улице Авроры. Уфимец на «десятке», предположительно, при выезде со двора столкнулся с мотоциклом Wanqiang. 26-летнего водителя двухколесного транспорта с различными травмами доставили в больницу.

За 4 августа в Башкирии зафиксировано 16 ДТП, в которых два человека погибли и 20 получили травмы.

ГИБДД по РБ

ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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