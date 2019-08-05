В Башкирии разбились два мотоциклиста – одно ДТП с летальным исходом
На дорогах Башкирии за минувшие произошло сразу два ДТП с участием двухколёсного транспорта. Так, ночью 4 августа в Илишевском районе на автодороге Бакалы-Верхнеяркеево близ деревни Новокутово разбился 28-летний местный житель. На опасном повороте мужчина за рулем Kawasaki не справился с управлением. Мотоцикл повалился, а водителя отбросило на бетонный столб. В результате он скончался на месте происшествия.
Второй случай произошел днем в столице республики на улице Авроры. Уфимец на «десятке», предположительно, при выезде со двора столкнулся с мотоциклом Wanqiang. 26-летнего водителя двухколесного транспорта с различными травмами доставили в больницу.
За 4 августа в Башкирии зафиксировано 16 ДТП, в которых два человека погибли и 20 получили травмы.
ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU