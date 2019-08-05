2019-08-05T07:21:17+03:00
Авто

В Уфе восстановлено движение по улице Воровского

Проезд по оживленной магистрали был закрыт из-за коммунальной аварии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Со 2 августа в Уфе была перекрыта улица Воровского. Виной всему коммунальная авария, для ликвидации которой и было ограничено движение по оживленной магистрали. В минувшее воскресенье, 4 августа, стало известно, что аварийно-восстановительные работы завершены.

Ранее в пресс-службе уфимской мэрии сообщали, что движение по Воровского будет перекрыто до 7 августа. Однако коммунальщики справились раньше и уже вчера поздно вечером движение было восстановлено. Сейчас на участке от улиц Мингажева до Новокустарной свободен для проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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