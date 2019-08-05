В Уфе снесут квартал с двухэтажными бараками

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-05T07:09:01+03:00

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Уфимская мэрия накануне объявила о том, что в Черниковке будет снесен целый квартал с двухэтажками. В ближайшее время будет подготовлен проект межевания и планировки участка площадью 20,8 Га.

По данным пресс-службы горадминистрации под снос пойдут 12 домов по улице Нежинской, 11 домов по улице Интернациональной и один по Маяковского. По плану здесь появятся шестиэтажные новые дома.

Также городские власти отдали в разработку еще один квартал в Советском районе Уфы. Участок в 34 гектара, ограниченный улицами Кировоградской, Пархоменко, Галле и Крупской будет проектировать ООО «Новый город инвестиции».

ИСТОЧНИК KP.RU