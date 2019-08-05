В Уфе снесут квартал с двухэтажными бараками
Под снос попали десятки старых домов
Фото: Евгения ГусеваФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
Уфимская мэрия накануне объявила о том, что в Черниковке будет снесен целый квартал с двухэтажками. В ближайшее время будет подготовлен проект межевания и планировки участка площадью 20,8 Га.
По данным пресс-службы горадминистрации под снос пойдут 12 домов по улице Нежинской, 11 домов по улице Интернациональной и один по Маяковского. По плану здесь появятся шестиэтажные новые дома.
Также городские власти отдали в разработку еще один квартал в Советском районе Уфы. Участок в 34 гектара, ограниченный улицами Кировоградской, Пархоменко, Галле и Крупской будет проектировать ООО «Новый город инвестиции».
ИСТОЧНИК KP.RU