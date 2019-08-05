2019-08-05T06:41:52+03:00
Спорт

Матч ФК «Уфа» и «Сочи» завершился безголевой ничьей

Для сочинских футболистов это очко стало первым в РПЛ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ФК «Уфа»Фото: ФК «Уфа»
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В рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги ФК «Сочи» принимал на своем поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась безголевой ничьей – 0:0.

На фоне явных аутсайдеров РПЛ «Уфа» выглядела откровенно плохо. Несмотря на то, что хозяева больше владели мячом, они нанесли в створ ворот лишь один удар. Но и уфимские футболисты не показали в атаке высокой результативности – всего три удара в створ за 90 минут.

Для ФК «Сочи» очко за ничью с «Уфой» стало первым в РПЛ. Благодаря этому клуб с берегов Черного моря покинул последнюю строчку турнирной таблицы. Подопечные Вадима Евсеева, в свою очередь, заняли 11-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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