Матч ФК «Уфа» и «Сочи» завершился безголевой ничьей

СЕГОДНЯ 06:41 2019-08-05T06:41:52+03:00

Для сочинских футболистов это очко стало первым в РПЛ

Изменить размер текста: A A

В рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги ФК «Сочи» принимал на своем поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась безголевой ничьей – 0:0.

На фоне явных аутсайдеров РПЛ «Уфа» выглядела откровенно плохо. Несмотря на то, что хозяева больше владели мячом, они нанесли в створ ворот лишь один удар. Но и уфимские футболисты не показали в атаке высокой результативности – всего три удара в створ за 90 минут.

Для ФК «Сочи» очко за ничью с «Уфой» стало первым в РПЛ. Благодаря этому клуб с берегов Черного моря покинул последнюю строчку турнирной таблицы. Подопечные Вадима Евсеева, в свою очередь, заняли 11-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU