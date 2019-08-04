Николай Валуев хочет открыть в Уфе школу бокса
Сегодня, 4 августа, Уфу посетил чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат ГосДумы Николай Валуев. Он встретил с юными боксерами, чтобы поделиться своим опытом. На мероприятии присутствовал и Радий Хабиров. Он добавил, что на данный момент обсуждается открытие в Уфе школы бокса Николая Валуева. В качестве площадки для неё рассматривается новый Центр спортивной подготовки в Затоне.
Сам Валуев также надеется на то, что в скором времени откроет здесь спортивный объект.
– Школа бокса станет еще одной причиной, чтобы приезжать в республику почаще. Детишки здесь замечательные, – сказал спортсмен.
Будущую площадку для школы он осмотрел уже после мастер-класса, чаепития с уфимскими боксерами и автограф-сессии.
ИСТОЧНИК KP.RU