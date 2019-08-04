2019-08-04T19:41:04+03:00
Спорт

Николай Валуев хочет открыть в Уфе школу бокса

Он уже рассмотрел площадку для нее
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 4 августа, Уфу посетил чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат ГосДумы Николай Валуев. Он встретил с юными боксерами, чтобы поделиться своим опытом. На мероприятии присутствовал и Радий Хабиров. Он добавил, что на данный момент обсуждается открытие в Уфе школы бокса Николая Валуева. В качестве площадки для неё рассматривается новый Центр спортивной подготовки в Затоне.

Сам Валуев также надеется на то, что в скором времени откроет здесь спортивный объект.

– Школа бокса станет еще одной причиной, чтобы приезжать в республику почаще. Детишки здесь замечательные, – сказал спортсмен.

Будущую площадку для школы он осмотрел уже после мастер-класса, чаепития с уфимскими боксерами и автограф-сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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