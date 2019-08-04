2019-08-04T18:53:11+03:00
Происшествия

В Башкирии на пляже обнаружили труп мужчины

Им оказался ранее пропавший местный житель
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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Почти два месяца назад, 7 июня, на берегу реки Белая в пяти километрах от Мелеуза на пляже местные жители обнаружили скелетированный труп. Они незамедлительно вызвали полицейских на место.

Из-за того, что тело долго пролежало, личность удалось установить только на днях благодаря судмедэкспертизе. Погибшим мужчиной оказался 52-летний безработный местный житель из деревни Тюляково. Он некоторое время числился без вести пропавшим. В связи с обнаружением его тела розыск прекратили.

О причинах смерти ничего не известно. По предварительным данным, криминального следа в данной истории нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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