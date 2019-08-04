33-летний экс-архитектор в Башкирии обманул дольщиков на 277 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-04T18:07:30+03:00

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В Иглинском межрайонном суде вынесут приговор в отношении 33-летнего бывшего главного архитектора района. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий и получении крупной взятки.

Выяснилось, что с 2014 года по 2016 год чиновник, несмотря на отсутствие у троих застройщиков технических регламентов и проектной документации, выдал разрешения на строительство в Иглинском районе восемь многоквартирных домов. В конечном итоге компании не достроили здания в селах Иглино и Акбердино, и 237 дольщиков, внесших оплату на сумму более 277 млн. рублей так и не получили своё жильё.

К тому же за выдачу документа одной компании главный архитектор получил от её директора взятку в виде строящейся квартиры площадью 31 кв.м. Договор на долевое участие в строительстве жилья был оформлен со знакомой чиновника, которая якобы оплатила 930 тысяч рублей.

Вскоре бывший архитектор предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU