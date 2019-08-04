2019-08-04T17:14:23+03:00
Общество

В Башкирии при странных обстоятельствах пропала 49-летняя Маргарита Матвеева

Женщина не дает о себе знать с 20 июля
Эльвина АПАРИНА
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В Стерлитамаке третью неделю, с 20 июля, разыскивают 49-летнюю Маргариту Матвееву. Женщина ушла из дома, прихватив с собой лишь дамскую сумку, и не вернулась. Ее обеспокоенная сестра занялась поисками.

- Бывало, что она уходила, ничего не сказав, но ненадолго. А тут ее уже третьей недели нет. Мы раскидали информацию по соцсетям, пойдем писать заявление, - рассказала Ирина.

Женщина была одета в черное платье, с собой небольшая сумка.

Приметы: рост 160 см, короткая стрижка.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите по телефону 8 (987) 037 12 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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