В серьезной аварии под Уфой пострадали четыре человека
ДТП произошло возле Миловского парка
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Сегодня днем, 4 августа, под Уфой произошла авария с пострадавшими.
Как сообщает «Дорожный патруль», на автодороге Авдон-Подымалово рядом с поворотом на Миловский парк столкнулись несколько машин. Их количество и марки пока неизвестны.
Удар был довольно серьезный, и в происшествии пострадали четыре человека. Все они госпитализированы. В ГИБДД по данному происшествию пока никаких комментариев не дали.
Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
Отметим, что на этом, довольно крупном перекрестке, часто происходят серьезные аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU