В серьезной аварии под Уфой пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-04T15:36:55+03:00

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Сегодня днем, 4 августа, под Уфой произошла авария с пострадавшими.

Как сообщает «Дорожный патруль», на автодороге Авдон-Подымалово рядом с поворотом на Миловский парк столкнулись несколько машин. Их количество и марки пока неизвестны.

Удар был довольно серьезный, и в происшествии пострадали четыре человека. Все они госпитализированы. В ГИБДД по данному происшествию пока никаких комментариев не дали.

Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Отметим, что на этом, довольно крупном перекрестке, часто происходят серьезные аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU