В реке Изяк под Уфой восстанавливается экосистема
Река Изяк начала восстанавливаться. Содержание компонентов приходит в норму, и уровень кислорода повышается. По сообщению очевидцев, в водоеме появились даже мальки, вода стала прозрачной.
Неделей ранее здесь вымерла вся рыба и раки. Причиной стало то, что в реку попали химические компоненты, это снизило содержание кислорода.
К счастью, на данный момент возможные сливы в водоем изолированы. Определили колодец и трубы, из которых текла жидкость с уксусным и тухлым запахом.
Напомним, сегодня спасатели предотвратили загрязнение реки Белой в деревне Старые Киешки Кармаскалинского района. В водоеме образовалось радужное пятно, печальных последствий удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU