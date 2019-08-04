В реке Изяк под Уфой восстанавливается экосистема

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-04T16:49:03+03:00

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Река Изяк начала восстанавливаться. Содержание компонентов приходит в норму, и уровень кислорода повышается. По сообщению очевидцев, в водоеме появились даже мальки, вода стала прозрачной.

Неделей ранее здесь вымерла вся рыба и раки. Причиной стало то, что в реку попали химические компоненты, это снизило содержание кислорода.

К счастью, на данный момент возможные сливы в водоем изолированы. Определили колодец и трубы, из которых текла жидкость с уксусным и тухлым запахом.

Напомним, сегодня спасатели предотвратили загрязнение реки Белой в деревне Старые Киешки Кармаскалинского района. В водоеме образовалось радужное пятно, печальных последствий удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU