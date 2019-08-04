В Башкирии загрязнили еще одну реку

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-04T13:39:26+03:00

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Сегодня утром, 4 августа, спасатели в Кармаскалинском районе Башкирии предотвратили загрязнение реки Белой.

Как сообщили в Госкомитете по ЧС, диспетчеру поступил звонок о том, что в районе деревни Старые Киешки на Белой образовалась радужная пленка, приблизительно размером 25 на 100 метров.

На место оперативно прибыли спасатели. Для предотвращения возможных последствий загрязнений они выставили боновые заграждения и организовали сбор пленки. На месте работали 20 человек и 7 единиц техники. Сейчас предстоит выяснить подробности инцидента.

Напомним, на прошлой неделе под Уфой в реке Изяк умерла вся рыба. Выяснилось, что предприятие "Полиэф" выбросило в реку несколько тонн загрязняющих водоем отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU