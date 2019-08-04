В МЧС Башкирии предупредили о шквалистом ветре
Его порывы достигнут 22 м/с
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Погода в республике разбушевалась ни на шутку. Так, по данным МЧС по Башкирии, в регионе снова ожидается шквалистый ветер. Ведомство сообщает, что ветер усилится до 17-22 м/с с 20 часов 4 августа до 20 часов 5 августа.
Погода ожидается облачная с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах грозы. На отдельных участках автодорог утром прогнозируется туман, видимость составит 500-1000 метров.
Отметим, что в Башкирию могут прийти аномальные холода. До 8 августа будет холоднее обычного на четыре-шесть градусов. В некоторых районах столбик термометра покажет и вовсе +1 градус.
ИСТОЧНИК KP.RU