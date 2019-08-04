В Башкирию могут прийти аномальные холода
До 8 августа будет холоднее обычного на четыре-шесть градусов
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Тепло в республику все еще не торопится. Так, по данным Гидрометцентра, до 8 августа включительно в Башкирии будет холоднее обычного на 4-6 градусов. В некоторых районах столбик термометра покажет и вовсе +1 градус.
- Такая холодная погода сейчас наблюдается в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах, она будет длиться достаточно долго. В первую неделю августа температура будет ниже нормы на 5-8 °С во всех этих регионах, - говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Потепление придет только с 9 августа – температура воздуха в среднем составит +23 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU