В Уфе прекращены поиски 33-летнего мужчины с галлюцинациями

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-04T13:04:04+03:00

О нем не было информации с 1 августа

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В столице Башкирии прекратили поиски 33-летнего Павла Онина. Мужчина не давал о себе знать с 1 августа.

Его сестра Дарья сообщила, что Павла нашли живым. Все это время он находился в 18-ой городской больнице.

- Вчера позвонила туда, спросила, оказалось, он 1-го числа к ним пришел, ему оказали медицинскую помощь и отпустили. Сегодня позвонила еще раз – сказали, что положили в больницу, - сказала девушка.

Напомним, что он пропал при странных обстоятельствах 1 августа. У него были галлюцинации, он думал, что его кто-то подставил, что его хотят убить. В 7 утра он упал с балкона третьего этажа, несколько минут лежал, а потом побежал в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU