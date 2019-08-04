Житель Башкирии скончался от сердечного приступа за рулем автомобиля
Его «ГАЗель» после этого слетела в кювет
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Вчера днем, 3 августа, в Салавате произошла смертельная авария. На улице Индустриальная 56-летний местный житель за рулем грузовика ГАЗ выехал в кювет. Водитель скончался на месте происшествия.
Как сообщили в ГИБДД, видимых травм водитель при ДТП не получил. По предварительным данным, он скончался от сердечно-сосудистого заболевания. По данному факту начато разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 11 автоаварий, в которых один человек погиб и двенадцать получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU