Житель Башкирии скончался от сердечного приступа за рулем автомобиля

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-04T09:58:42+03:00

Его «ГАЗель» после этого слетела в кювет

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 3 августа, в Салавате произошла смертельная авария. На улице Индустриальная 56-летний местный житель за рулем грузовика ГАЗ выехал в кювет. Водитель скончался на месте происшествия.

Как сообщили в ГИБДД, видимых травм водитель при ДТП не получил. По предварительным данным, он скончался от сердечно-сосудистого заболевания. По данному факту начато разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 11 автоаварий, в которых один человек погиб и двенадцать получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU