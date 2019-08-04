В Уфе засыпают провал, произошедший в том месте, где под землю ушла «Лада Калина»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-04T09:33:09+03:00

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На данный момент в Уфе во дворе дома №193/2 по улице Интернациональной ведутся работы по устранению последствий провала грунта. Информация о карстовом провале в том месте, где в 2016 году под землю ушла «Лада Калина», поступила спасателям сегодня утром, 4 августа.

На место выехали службы экстренного реагирования. Опасный участок огородили, на месте организованы аварийно-восстановительные работы. Завтра, 5 августа, дорожные службы будут восстанавливать асфальт.

Фотографии нового карстового провала выложила семья Крашенниковых, чья машина угодила в провал три года назад.

- «Калина» возвращается, - подписал фотографию бывший владелец отечественной легковушки.

Пользователи социальных сетей стали шутить о том, что машина вернулась, чтобы забрать с собой друзей.

Напомним, что инцидент, прогремевший на всю страну, произошел во дворе уфимской многоэтажки по улице Интернациональная, 193/2 в ноябре 2016 года. Земля обвалилась под колесами припаркованной легковушки. Машина улетела в провал буквально за несколько минут, к счастью, ее владелец успел из нее выпрыгнуть. Найти ее так и не смогли. Власти успокоили жителей дома и объяснили, что провал не угрожает целостности девятиэтажного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU