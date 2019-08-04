2019-08-04T09:23:08+03:00
Звезды

Куда сходить в Уфе 4 августа

«Комсомолка» подскажет чем заняться на досуге.
Мила КИЯН
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Оперу "Аида" с Анной Нетребко покажут в Уфе рамках фестиваля " Theatre HD". Фото: Theatre HDОперу "Аида" с Анной Нетребко покажут в Уфе рамках фестиваля " Theatre HD". Фото: Theatre HD
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НА КОНЦЕРТ

Вспомнить песни английской звезды Эмми Уайтхаус приглашает дуэт Ivan Grop & Nastasia Donna . Иван Грап объединился с талантливой джазовой гитаристкой Анастасией Воровей, чтобы представить свой новый проект. (16+)

Где: Music Hall 27, ул. Кирова, 27

Когда: 4 августа в 20.00

Вход свободный.

В ТЕАТР

Уфимский уличный театр De Bufo приглашает посмотреть спектакль «Клюква» - трагифарс-клоунаду о загадочной русской душе. Герой постановки, подобно гоголевскому Чичикову из " Мертвых душ" отправляет в сюрреалистическое путешествие по стране. Спектакль был показан на фестивалях уличных театров в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Туле, где имел большой успех. (14+)

Где: творческое пространство "Арт-квадрат", ул. Чернывшевского, 88

Когда: 4 августа в 20.00

Вход свободный

В КИНО

В рамках фестиваля «Theatre HD» Анна Нетребко споет заглавную партию в опере Джузеппе Верди " Аида" в знаменитой постановке нью-йоркского театра " Метрополитен-опера". Ее партнерами станут известные оперные певцы из разных стран : украинский артист Александр Антоненко, грузинская певица Анита Рачвелишвили, американцы Куини Келси , Райан Спидо Грин и другие. Зрителей ждет масштабный костюмированный спектакль с участием лучших голосов современности. Спектакль идет три с половиной часа на итальянском языке с русскими субтитрами. (16+)

Где : «Синема парк» в Галерее ART, ул. Чернышевского, 75

Когда : 4 августа в 18.00

Цена билетов: 600 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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