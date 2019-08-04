«Как в фильме ужасов»: в крупный уфимский супермаркет ворвался окровавленный мужчина
Вчера вечером, 3 августа, в одном из супермаркетов Уфы по улице Авроры произошел неприятный инцидент.
- Весь магазин в крови, полы в каплях крови, на стенах отпечатки рук, как в фильме ужасов, - писали пользователи социальных сетей.
Оказалось, что в магазин забежал неадекватный мужчина в крови с изрезанными руками.
- Неадекватный забежал туда в крови и на покупателей бросался. Вообще в этом районе полно таких, - написала очевидец.
Люди были вынуждены брать детей на руки и убегать из магазина. Персонал вовремя вызвал полицию и скорую, и дебошира увезли. За короткое время, что он находился в супермаркете, он успел измазать все кровью и залить ею пол.
На место оперативно приехали медики и стражи порядка
ИСТОЧНИК KP.RU