2019-08-04T08:12:28+03:00
Общество

«Счастье иметь красивую улыбку»: в Уфе стоматология затроллила Радия Хабирова

Маркетологи клиники обыграли фразу врио главы Башкирии
Эльвина АПАРИНА
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Еще одна компания, на этот раз частная стоматология, обыграла баннер «Счастье работать дома», на котором изображен врио главы Башкирии Радий Хабиров. «Счастье иметь красивую улыбку», – такую рекламу маркетологи клиники разместили на уфимских баннерах.

Снимок рекламщики попытались сделать один в один – зеленый фон, мужчина с белоснежной улыбкой в белой рубашке. Оформление плаката тоже совпадает.

Напомним, что неделей раньше блог о дешевых путешествиях тоже затроллил Радия Хабирова.

«Счастье улететь из Уфы дёшево», – обыграли фразу авторы публикации. Таким образом они анонсировали дешевые полеты из столицы Башкирии в Санкт-Петербург и Нарьян-Мар.

На портале также посмеялись над стереотипами о республике и объяснили, что из себя на самом деле представляет башкирское счастье.

– Счастье кушать чак-чак каждый день. Счастье обнять коня. Так много счастьялар в это воскресное утро! – пишут на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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