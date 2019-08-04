2019-08-04T07:55:27+03:00
Общество

В Башкирии выросла смертность младенцев

Регион снова в лидерах в ПФО
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В республике выросла смертность среди младенцев, сообщает Росстат. Дети в возрасте до одного года стали чаще умирать по сравнению с прошлыми годами.

Так, с начала 2019 года по май в республике умерли 122 ребенка до года. В прошлом году за такой же период времени не стало 111 детей.

Башкирия с данным показателям снова в лидерах среди регионов ПФО. По данным аналитиков, это худший показатель в округе.

Второе место в печальном рейтинге занят Татарстан, где умерло 80 младенцев, на третьем – Нижегородская область с 70-ью смертями.

Рост младенческой смертность наблюдается лишь в Башкирии и Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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