В Башкирии выросла смертность младенцев
Регион снова в лидерах в ПФО
фото: архив КП
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В республике выросла смертность среди младенцев, сообщает Росстат. Дети в возрасте до одного года стали чаще умирать по сравнению с прошлыми годами.
Так, с начала 2019 года по май в республике умерли 122 ребенка до года. В прошлом году за такой же период времени не стало 111 детей.
Башкирия с данным показателям снова в лидерах среди регионов ПФО. По данным аналитиков, это худший показатель в округе.
Второе место в печальном рейтинге занят Татарстан, где умерло 80 младенцев, на третьем – Нижегородская область с 70-ью смертями.
Рост младенческой смертность наблюдается лишь в Башкирии и Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU