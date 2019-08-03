2019-08-03T19:28:30+03:00
Общество

Начало августа в Башкирии будет прохладным и дождливым - синоптики

Кажется, лето решило закончиться пораньше
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Большую часть следующей недели будут моросить дождиБольшую часть следующей недели будут моросить дождиФото: Рустем АХУНОВ
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Погода в первой половине августа в Башкирии будет скорее осенней. В республике прочно обоснуются дожди. Синоптики полагают, что кратковременные осадки будут выпадать практически ежедневно.

Среднесуточные температуры в ближайшие две недели будут ниже нормы на 4-6 градусов. Иначе говоря, термометры будут показывать +18..+21 градус.

Так, на следующей неделе все будние дни обещают быть дождливыми и прохладными. Только в выходные, 10 и 11 августа погода, вероятно, возьмет передышку, а жители Башкирии смогут оставить зонтики дома. Однако с 13 августа дожди примутся моросить с новой силой, а температура воздуха резко пойдет на спад до минимума - +11 градусов днем 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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