2019-08-03T19:08:59+03:00
Происшествия

«Ценой своей жизни спас сослуживца»: в Сургуте простились с сотрудником ППС из Башкирии

Тело 25-летнего полицейского доставят в республику, где он будет похоронен
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Сержанту полиции Ильмиру Ханову только недавно исполнилось 25 летСержанту полиции Ильмиру Ханову только недавно исполнилось 25 лет
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3 августа в Сургуте простились с 25-летним Ильмиром Хановым, сотрудником патрульно-постовой службы города. Уроженец Башкирии погиб 1 августа при исполнении служебных обязанностей.

В тот день около 11 вечера его экипаж приехал на вызов о преступлении. Сотрудники ППС увидели сидящего на дороге окровавленного мужчину и решили оказать ему помощь - в ответ тот набросился на полицейских с ножом. Он ударил Ханова в шею и сердце, раны оказались смертельными. Досталось и его коллеге. Прибывший наряд Росгвардии открыл огонь на поражение - нападавший погиб на месте. Им оказался 37-летний сотрудник МЧС Филипп Иноземцев.

- Он [Ильмир - прим. ред.] не мог применить оружие, стреляя ночью, не видя линию огня, когда в активной борьбе находился его товарищ, а вокруг граждане и жилой сектор. Ценой своей жизни Ильмир спас сослуживца, они предотвратили более тяжкие последствия, не допустив гибели мирных граждан Сургута, - цитирует прощальную речь начальника УМВД по Сургуту Руслана Кондрашова портал ugra-news.ru.

Гроб с телом Ильмира Ханова отправят на родину, в Башкирию, где он будет похоронен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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