Башкирия вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством психических расстройств

СЕГОДНЯ 18:14 2019-08-03T18:14:17+03:00

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Башкирия оказалась в числе пяти регионов, где зарегистрировали максимальное количество новых пациентов с психическими расстройствами.

В лидерах - Санкт-Петербург, где 4,7 тыс. человек впервые в прошлом году столкнулись с психическими недугами. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минздрав. Второе место за Москвой, где зарегистрировали 2,8 тыс. новых пациентов. Замыкает тройку Татарстан - 2,5 тыс. человек. А вот Башкирия расположилась на четвертом месте с 2,4 тыс. пациентов. Немного уступила нам по этому показателю Челябинская область (2,1 тыс. человек).

Меньше всего психических расстройств диагностировали в Ненецком автономном округе - всего 8 человек, а также на Чукотке - 44 человека и в Магаданской области - 56 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU