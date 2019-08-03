Башкирия вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством психических расстройств
Башкирия оказалась в числе пяти регионов, где зарегистрировали максимальное количество новых пациентов с психическими расстройствами.
В лидерах - Санкт-Петербург, где 4,7 тыс. человек впервые в прошлом году столкнулись с психическими недугами. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минздрав. Второе место за Москвой, где зарегистрировали 2,8 тыс. новых пациентов. Замыкает тройку Татарстан - 2,5 тыс. человек. А вот Башкирия расположилась на четвертом месте с 2,4 тыс. пациентов. Немного уступила нам по этому показателю Челябинская область (2,1 тыс. человек).
Меньше всего психических расстройств диагностировали в Ненецком автономном округе - всего 8 человек, а также на Чукотке - 44 человека и в Магаданской области - 56 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU