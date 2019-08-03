СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-03T16:38:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии завершились поиски 34-летней Яннулы Вергос, пропавшей 23 июля в Красноусольском. По словам ее подруги Татьяны, женщину нашли. Где была Яннула и кто ее отыскал, собеседница сообщать отказалась.

- Мы не можем об этом говорить, - заявила она в беседе с корреспондентом "Комсомолки".

Напомним, Яннула Вергос внезапно исчезла неделю назад. Она вышла из дома без документов и денег в одних тапочках и домашнем комбинезоне. Близкие женщины были озадачены, ведь раньше она никогда не пропадала.

Родные написали заявление о ее пропаже в полицию, а также связались с волонтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU