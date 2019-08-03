2019-08-03T12:45:52+03:00
Общество

«Каждый сколько сможет»: Радий Хабиров предложил жителям Башкирии скинуться на строительство хосписа

До конца 2020 года хоспис должен быть готов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Через полтора года в Башкирии должен заработать хоспис на 50 мест. Его создание врио главы Башкирии обсудил накануне с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер. Часть средств на строительство власти региона уже нашли, еще часть денег Хабиров предложил собрать в виде пожертвований.

- Мы можем построить хоспис и за бюджет, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования. И этот мой пост - проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха. Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад, - написал руководитель республики на своей страничке в соцсетях. - Очень прошу всех, кто в состоянии помочь - направлять средства на счет фонда "Иман", реквизиты найти несложно.

Жители Башкирии, готовые оказать проекту материальную поддержку, могут отписаться в комментариях к посту Хабирова. Тогда им помогут с оформлением взноса.

- Каждого жертвователя поблагодарю лично, - заверил глава республики.

С 5 августа власти приступают к созданию проекта, к концу 2020 года хоспис должен открыть свои двери. 30 мест в нем будут отведены для взрослых, 20 - для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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