В семье юного футболиста «Уфы» произошла трагедия

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-03T11:20:48+03:00

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В семье юного футболиста Арсена Шагивалеева, выступающего за «Уфу-2011», случилась беда. Его отец Альберт Шагивалеев попал в реанимацию. В квартире, где проживает семья, в конце июля случился пожар. Мужчина бросился тушить огонь самостоятельно, но получил обширные ожоги.

Сейчас Альберт в тяжелом состоянии находится в реанимации ожогового центра, за его жизнь уже больше недели борются врачи.

Трое маленьких детей Альберта - Арсен, его сестра и братик, которому еще нет и трех месяцев - надеются, что папа скоро вернется домой. Пока же семье приходится непросто, близкие семьи организовали добровольный сбор в Instagram.

Репостами в своих соцсетях информацию распространили футболисты основного состава ФК «Уфа» - Каталин Карп, Данил Круговой и Вячеслав Кротов.

Семья Шагивалееых. Фото: Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU