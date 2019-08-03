В семье юного футболиста «Уфы» произошла трагедия
В семье юного футболиста Арсена Шагивалеева, выступающего за «Уфу-2011», случилась беда. Его отец Альберт Шагивалеев попал в реанимацию. В квартире, где проживает семья, в конце июля случился пожар. Мужчина бросился тушить огонь самостоятельно, но получил обширные ожоги.
Сейчас Альберт в тяжелом состоянии находится в реанимации ожогового центра, за его жизнь уже больше недели борются врачи.
Трое маленьких детей Альберта - Арсен, его сестра и братик, которому еще нет и трех месяцев - надеются, что папа скоро вернется домой. Пока же семье приходится непросто, близкие семьи организовали добровольный сбор в Instagram.
Репостами в своих соцсетях информацию распространили футболисты основного состава ФК «Уфа» - Каталин Карп, Данил Круговой и Вячеслав Кротов.
Семья Шагивалееых. Фото: Instagram
ИСТОЧНИК KP.RU