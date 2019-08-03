В Уфе пассажирский автобус столкнулся с поливочной машиной

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-03T12:07:20+03:00

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На проспекте Октября в Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса "Башавтотранса" и поливомоечной машины. Столкновение случилось сегодня, 3 августа, в 11-м часу утра напротив дома №168.

Судя по кадрам с места ДТП, в аварию попал автобус, следовавший по маршруту 51а. Его лобовое стекло оказалось полностью разбито.

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали, что в результате столкновения пострадали два пассажира маршрутки. Им оказали помощь прибывшие медики, после чего пострадавших отпустили.

Причины аварии устанавливает дорожная полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU