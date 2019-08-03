2019-08-03T10:37:26+03:00
Общество

В ГИБДД Башкирии назвали адреса мест, где установлены камеры

Перечень мест появился на сайте ведомства
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Теперь каждый автовладелец сможет узнать, где в Башкирии расположены средства автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Перечень адресов мест, где установлены камеры, можно найти на сайте ГИБДД.

Так, в Уфе "кречеты" расположены в следующих местах:

- Оренбургский тракт, 3 км;

- проспект Салавата Юлаева, 7, 24, 38, 45, 55 и 55 (на север), 60, 89, а также возле опор 30 и 237;

- Заки Валиди, 7, 41, 60 и 73;

- Маршала Жукова, 1, 14, к1, 15, к1, 20;

- проспект Октября, 5, 25, 45, 46, 61, 62, 67, 74, 85, 170, 182/1, электрическая опора 393 и 387;

- 50 лет Октября, 30;

- Сельская Богородская, электрические опоры 66, 90 и 112, дом 59;

- Бирский тракт, опоры 112 и 138;

- Нагаевское шоссе, опоры 180, 248 и 315;

- Уфа – Шакша, электрическая опора 114 и 247;

- Уфа – Затон, электрическая опора 145;

- Уфа – Аэропорт, электрическая опора 50.

Как уточняет сайт ufacitynews.ru, полный список адресов для разных городов Башкирии можно узнать на сайте Госавтоинспекции. Перечень будет пополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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