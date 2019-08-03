«Он сам не найдет дорогу домой!»: в Башкирии ищут бесследно пропавшего Андрея Гнусарева

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-03T14:20:24+03:00

Мужчина инвалид 2 группы и и не может ориентироваться в городе

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Жителей Башкирии просят помочь в поисках 54-летнего Андрея Гнусарева. Призыв опубликовали в соцсетях близкие мужчины. По их словам, пропавший дезориентирован и не сможет вернуться домой самостоятельно. Андрей является инвалидом 2 группы.

- Тихий, спокойный, добрый, боязливый. Вышел из дома с улицы Акназарова (Сарматы) в городе Сибай, - пишут близкие Андрея. - Нам без вас, горожане, не справиться. Выйдя из дома, посмотрите по сторонам. Андрей среди нас! Он оброс, грязный, без воды, голодный кружит по городу в поисках дома одиннадцатый день. Он сам не найдет дорогу домой!

Сегодня добровольцы намерены собраться и прочесать улицы в поисках мужчины.

Пропавший одет в черное трико с полосками, рубашку, голубую бейсболку и синие сланцы. Возможно, на нем свитер.

Если вы увидите Андрея, остановите его и позвоните по номерам: 8 962 540 59 07 или 8 927 231 75 07.

ИСТОЧНИК KP.RU