Десятки домов в Уфе останутся без воды на следующей неделе

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-03T15:05:09+03:00

Не будет ни горячей, ни холодной воды

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В четырех районах Уфы на следующей неделе отключат воду. Часть домов останется не только без горячей, но и без холодной воды.

По данным Уфаводоканала, отключение водоснабжения грозит жителям Демского, Калининского, Октябрьского и Советского районов.

- 5 августа воду отключат в Инорсе, в домах по ул. Тухвата Янаби, 45 - 53/2; Фронтовых Бригад, 3 - 11; Ферина, 20 - 28;

- 6 августа на ул. Баязита Бикбая, 42/1; Юрия Гагарина, 16/2, 26/1, 24/3; ул. Фруктовая, 17 - 23; Зеленогорская, 3 - 17; Новогорная, 9 - 25; Гайдара, 45 - 53;

- 7 августа без воды останутся переулок Юматовский, 45; Юматовская, 104 - 112; Интернациональная, 73 - 79; Первомайская, 44/1, 46; Александра Невского, 3 - 11; Нежинская, 51; Победы, 2 - 12/1; 50-летия Октября, 21, 21/1, 21а; проспект Октября, 1/2; Большая Гражданская, 45.

- 8 августа - ул. Максима Рыльского, 4 - 8/2; Баязита Бикбая, 19 - 27/1;

- в ночь на 10 августа - Лесной проезд, 1, 3, 3а корп. 1.

ИСТОЧНИК KP.RU