«Ждём очередное ЧП?»: в Башкирии разваливается мост, где ездят школьные автобусы

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-03T15:52:07+03:00

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Жители Белорецкого района возмущены состоянием моста через реку Зилим между селом Зигаза и деревней Бутаево. Деревянный мост буквально разваливается на глазах. Судя по фотографиям, опубликованным в местных пабликах, мост очень старый и местами прохудился. Через зияющие дыры видна река.

Местные жители боятся, как бы он вовсе не рухнул, ведь по этому мосту уже через месяц начнет ездить автобус, отвозящие детей в школу.

- Ждём очередное ЧП? - вопрошают авторы снимков у местной администрации.

Некоторые пользователи отмечают, что объект находится в плачевном состоянии уже давно.

- Года два назад было страшно проезжать по этому мосту, представляю, что сейчас там творится... - пишет в комментариях Лилия.

Напомним, что месяц назад в Башкирии обрушился известный на всю Россию деревянный мост из фильма "Вечный зов". За его ремонт тогда никто не взялся - посчитали это слишком дорогостоящим.

Фото: Подслушано Белорецк

ИСТОЧНИК KP.RU