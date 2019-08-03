«Ждём очередное ЧП?»: в Башкирии разваливается мост, где ездят школьные автобусы
Жители Белорецкого района возмущены состоянием моста через реку Зилим между селом Зигаза и деревней Бутаево. Деревянный мост буквально разваливается на глазах. Судя по фотографиям, опубликованным в местных пабликах, мост очень старый и местами прохудился. Через зияющие дыры видна река.
Местные жители боятся, как бы он вовсе не рухнул, ведь по этому мосту уже через месяц начнет ездить автобус, отвозящие детей в школу.
- Ждём очередное ЧП? - вопрошают авторы снимков у местной администрации.
Некоторые пользователи отмечают, что объект находится в плачевном состоянии уже давно.
- Года два назад было страшно проезжать по этому мосту, представляю, что сейчас там творится... - пишет в комментариях Лилия.
Напомним, что месяц назад в Башкирии обрушился известный на всю Россию деревянный мост из фильма "Вечный зов". За его ремонт тогда никто не взялся - посчитали это слишком дорогостоящим.
Фото: Подслушано Белорецк
ИСТОЧНИК KP.RU