Синоптики рассказали, когда в Башкирии закончатся дожди

СЕГОДНЯ 19:36 2019-08-02T19:37:04+03:00

Не спешите прятать дождевики в шкаф, нас ждет промозглый август Фото: Рустем АХУНОВ

Увы, август не будет баловать нас солнцем

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Синоптики предполагают, что последний месяц лета в Башкирии будет прохладным и дождливым.

Кратковременные прояснения ожидаются лишь ближе к концу лета, остальную же часть месяца на небосклоне будут царить тучи, изредка сменяющиеся солнцем. Начиная с 20-х чисел августа дожди перестанут быть чем-то привычным. Конец месяца и вовсе обещает быть сухим и в меру теплым.

Большую часть августа столбик термометра не будет подниматься выше +25 градусов, ближе к осени он замрет в районе +20 и будет лишь незначительно откланяться от этой отметки. Зато ночи обещают быть холодными, во второй половине августа ночная температура опустится до 8 градусов.

1 сентября, по предварительным прогнозам, будет солнечным и относительно теплым. Днем ожидаются +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU