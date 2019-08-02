Синоптики рассказали, когда в Башкирии закончатся дожди
Синоптики предполагают, что последний месяц лета в Башкирии будет прохладным и дождливым.
Кратковременные прояснения ожидаются лишь ближе к концу лета, остальную же часть месяца на небосклоне будут царить тучи, изредка сменяющиеся солнцем. Начиная с 20-х чисел августа дожди перестанут быть чем-то привычным. Конец месяца и вовсе обещает быть сухим и в меру теплым.
Большую часть августа столбик термометра не будет подниматься выше +25 градусов, ближе к осени он замрет в районе +20 и будет лишь незначительно откланяться от этой отметки. Зато ночи обещают быть холодными, во второй половине августа ночная температура опустится до 8 градусов.
1 сентября, по предварительным прогнозам, будет солнечным и относительно теплым. Днем ожидаются +19 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU