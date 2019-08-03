2019-08-03T07:19:47+03:00
Общество

«Думает, что его хотят убить»: в Уфе пропал 33-летний Павел Онин

Мужчина внезапно убежал из дома
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Близкие 33-летнего уфимца Павла Онина не находят себе места - мужчина внезапно пропал. С 1 августа его местонахождение неизвестно.

- У него галлюцинации, он думает, что его кто-то подставил, что его хотят убить, - рассказывает сестра пропавшего Дарья. - 1 августа в 7 утра он упал с балкона третьего этажа, несколько минут лежал, а потом побежал в неизвестном направлении. Около часа дня он зашел к родственнику в дом №106 по ул. Кольцевой и сказал, что за ним гонится полиция, что у него болит рука и нога. Тот дал ему футболку и штаны, а сам ушел в больницу. Вернулся около 14:30 - его уже нет. Видимо, выбрался через окно - квартира была на первом этаже.

Сейчас близкие пишут заявление в полицию о пропаже мужчины. Павел нуждается в медицинской помощи, поэтому важно отыскать его как можно скорее.

В последний раз на нем была бордово-серая куртка и темные трико с белой полоской сбоку.

Если вам известно, где находится Павел, свяжитесь с его близкими: 8 917 735-57-12 (сестра Даша).

ИСТОЧНИК KP.RU

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